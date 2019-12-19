ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

ذكرت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الداخل المحتل وقطاع غزة يدخلون اليوم 19 من ديسمبر أعوامًا جديدة داخل السجون.

والأسرى هم:

الأسير أحمد جمعة سرحان أبو جزر (34 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا داخل سجون الاحتلال.

الأسير رمزي عبد الرحمن جبر صالح (35 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في السجون.

الأسير محمود يوسف سليمان أبو قويدر من مدينة بئر السبع المحتلة المحكوم بالسجن 11 عامًا ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى سبعة أعوام في السجون.