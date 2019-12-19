ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:08 - 19 ديسمبر 2019
تعبيرية - سجن- اسرى تعبيرية - سجن- اسرى
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

ذكرت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الداخل المحتل وقطاع غزة يدخلون اليوم 19 من ديسمبر أعوامًا جديدة داخل السجون.

والأسرى هم:

الأسير أحمد جمعة سرحان أبو جزر (34 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا داخل سجون الاحتلال.

الأسير رمزي عبد الرحمن جبر صالح (35 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في السجون.

الأسير محمود يوسف سليمان أبو قويدر من مدينة بئر السبع المحتلة المحكوم بالسجن 11 عامًا ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى سبعة أعوام في السجون.

الأكثر مشاهدة

متعلقات