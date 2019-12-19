مداهمات واعتقالات في الضفة وتسليم بلاغات لعدد من المواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الخميس 19/12/2019، سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وشاب في مدينة جنين، فيما سُلم اخر من بلدة تقوع بلاغاً لمراجعة مخابرات الاحتلال بعد مداهمة منزل عائلته.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، واعتقلت الشاب كمال فيصل قنداح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى موسى عيسى شراكة، ويوسف منذر عليا، وجهاد أبو صبيح، والد الشاب جهاد عليان من مخيم الجلزون شمال رام الله، والفتى سليمان قطش من قرية يبرود شرق رام الله، وعلاء علي البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم الجلزون، ومحيط جامعة بيرزيت، خلال مرور قوة عسكرية للاحتلال تجاه بلدتي كوبر وأبو شخيدم.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة جنين يدعى محمد جلامنة، بعد أن داهمت منزل ذويه بالحي الشرقي من المدينة .

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال منذ صباح اليوم، تواجدها العسكري في محيط مدينة جنين وقرى وبلدات غرب المدينة، خاصة على شارع جنين - حيفا .

كما سلمت قوات الاحتلال الشاب محمد خالدة تعامرة من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بلاغاً لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" بعد ان داهمت منزل والده وفتشته.