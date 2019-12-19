حالة الطقس اليوم الخميس: ارتفاع درجات الحرارة ومنخفض جوي الاثنين

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الخميس 2019-12-19 في فلسطين ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة وأن يكون الطقس صافٍ ومستقر في كافة المناطق.

ووفقًا لموقع طقس فلسطين فإن حالة الطقس ستكون في ساعات الليل باردة جدًا في كافة المناطق خاصة في المناطق الجبلية المرتفعة.

أما غدًا الجمعة فمن المتوقع أن تشهد حالة الطقس استقرارًا في الأجواء حيث ترتفع درجات الحرارة قليلًا، أما في ساعات الليل يكون الطقس باردًا.

يوم السبت القادم تبقى حالة الطقس كما هي ولا يوجد تغير يذكر على درجات الحرارة.

أما يوم الأحد تبدأ درجات الحرارة تنخفض تدريجيًا لكن حالة الطقس تكون مستقرة في كافة المناطق في ساعات النهار أن في الليل فتكون البرودة أكثر شدة من الأيام السابق.

وفي يوم الاثنين تدخل فلسطين في بداية منخفض جوي حيث تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس باردًا ومصحوبًا بكتلة هوائية باردة نسبيًا فيما تهطل الأمطار في المناطق الشمالية لفلسطين المحتلة.

ويستمر المنخفض الجوي حتى نهاية الأسبوع القام سواء بسقوط أمطار أو أجواء ورياح باردة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس وفقًا لطقس فلسطين:

القدس: 17

رام الله: 16

الناصرة: 19

طبريا: 22

بيت لحم: 17

بئر السبع: 20

رفح: 22

غزة: 22

الخليل: 16

يافا: 22

اريحا: 27

نابلس: 18

صفد: 16

جنين: 20

سلفيت: 18

قلقيلية: 20