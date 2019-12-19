طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات عدوانية غرب مدينة غزة

شنت طائرات الاحتلال الصهيونية فجر اليوم سلسلة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة مما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين .

وقال مراسلنا ان طائرات الاحتلال الحربية من نوع اف 16 اغارات على مواقع للمقاومة شمال غرب مدينة غزة مبينا أن أكثر من خمسة صواريخ استهدفت مبنى السفينة سابقاً.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عن اعتراض صاروخ بعد إطلاقه من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الصهيونية .

وذكر الناطق بلسان الجيش في تغريدة له على موقع "تويتر" بأنه جرى رصد إطلاق صاروخ من شمالي قطاع غزة باتجاه الغلاف وأنه جرى اعتراضه فوق "سديروت".