روسيا تصف إرسال بعثة اممية لفلسطين بـ"الأمر المهم"

وصف ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، إرسال بعثة من مجلس الامن في نيويورك إلى فلسطين المحتلة، بـ"الامر المهم".

واكد، نيبينزيا، في كلمه له في مجلس الامن، ان قضية فلسطين لا تزال غير محلولة، مشددًا على ان ضرورة إيجاد حل عادل في الصراع الفلسطيني " الإسرائيلي".

وفيما يتعلق بالاستيطان، أوضح ان النشاط الاستيطاني المتزايد وهدم الاحتلال لمنازل المواطنين، ما زالا من المهيجات الدائمة، وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم التسوية في الشرق الأوسط، مهيبًا بضرورة مواصلة العمل مع الشركاء الفلسطينيين والاحتلال، ودول شمال افريقيا.

ويرفض الاحتلال "الإسرائيلي" جميع المبادرات العالمية بما فيها قرارات مجلس الامن، الداعم للقضية الفلسطينية، كما انه يصعد من هجماته العسكرية والاستيطانية ضد ممتلكات ومقدرات الفلسطينيين