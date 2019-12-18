تأييد مطلق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في الأمم المتحدة

حصلت فلسطين ،اليوم الأربعاء، على تصويت كاسح في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وصوت لصالح القرار 167 دولة، وضده 5 دول هي: (أميركا، وإسرائيل، وناورو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال)، فيما احتجبت 11 دولة عن التصويت.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت الذي جرى اليوم رسميا في الجمعية العامة، لصالح شعبنا في حق تقرير المصير، يؤكد أن شعبنا يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير، من خلال دولة مستقلة.

وأضاف أن العالم بأغلبيته المطلقة لا يزال ملتفا حول المواقف العادلة لشعب فلسطين وقضيته، وملتفا حول القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأعرب منصور عن شكره لدول العالم على هذا الموقف الممتاز في دعم هذا العنصر المهم في حقوق شعبنا الفلسطيني، وهو حق تقرير المصير.