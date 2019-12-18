الكلاسيكو ينتهي بالتعادل السلبي وبرشلونة المتصدر

انتهى الكلاسيكو بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، مساء اليوم الاربعاء، بالتعادل السلبي صفر/صفر، المؤجل من الجولة العاشرة على ملعب الكامب نو.

وبهذه المباراة المثيرة من جانب الفريقين، يرفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 36 نقطة في صدارة الليغا بفارق الأهداف، ويواصل ريال مدريد مُلاحقته بنفس عدد النقاط في الوصافة.

وسجل ريال مدريد في المباراة حضوراً قوياً، يكاد يكون هو الأفضل منذ انطلاق الكلاسيكو، لكنه اصطدم بالدفاع البرشلوني الناري، وهدد مرمى تيرشتيجن أكثر من مرة، وسجل هدفاً نظيفاً الغي بداعي التسلل.

في المقابل كاد برشلونة أن يسجل لكنه أهدر عدة فرص بقيادة ليونيل ميسي ، ولويس سواريز.