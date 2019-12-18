أسعار ومواصفات هاتف هواوي واي 9 برايم 2019

لا تزال شركة "هواوي" الصينية تتصدر قائمتها العالمية في إنتاجها للهواتف الذكية ذوي الكفاءة التقنية العالية، إذ أصدرت الشركة مؤخرًا، هاتفها من نوع "هواوي واي 9 برايم 2019"، ما دفع هاويي هواتف الهواوي، للتعرف على مواصفات وأسعار الجهاز الجديد.

ويُعد هاتف هواوي واي 9 برايم 2019، من الهواتف ذات الفئة المتوسطة، وياتي بثلاثة ألوان (أسود، وخضر، وأزرق)، وهو أول جهاز بسلايدر للكاميرا السفلى، كما انه يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية، وعملت الشركة في جهازها الجديد على تقليل عدد الكاميرات لجذب المستخدمين، وزيادة سعة البطارية، بالإضافة إلى اتباع الشركة الاتجاه الاحدث عدم وجود نوتش في الشاشة.

مواصفات ومميزات هاتف Huawei Y9 Prime 2019 :

ويمتع جهاز هواوي واي 9 برايم 2019، مواصفات وبمميزات ذات تقنيات عالية جدًا، تؤهله إلى ان يتصدر أفضل الهواتف الذكية على مستوى العالم، ومواصفات الجهاز على النحو التالي:

يبلغ وزن الجهاز هواوي واي 9 برايم 2019، حوالي 196.8 جرام، كما يأتي بأبعاد 163.5×77.3×8.8 ملم، ويدعم الهاتف شريحتين اتصال، بالإضافة إلى انه يدعم جميع الشبكات حتى الجيل الرابع G4.

ويحوي هاتف الهواوي على ذاكرة صلبة بيعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة أربعة جيجا بايت، ويدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية حتى سعة 512 جيجا بايت.

وفيما يتعلق بشاشة الهاتف، فيتكون الجهاز من شاشة من نوع LCD بمساحة 6.59 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 2340×1080 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 391 بكسل لكل إنش وتدعم الأبعاد الجديدة الـ 19.5:9 .

وتتميز كاميرا الهواوي الامامية بدقة 16 ميجا بايت بفتحة عدسة F/2.2، اما الكاميرا الخلفية تأتي الأولى بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8، اما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 جيجا بكسل، وفي الثالثة المخصصة للعزل بدقة 2 ميجا بكسل.

ويدعم الجهاز مكروفون ثانوي الخص بالعول الضوضاء، كما انه يدعم تصوير الفيديوهات بجودة بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل إلتقاط 30 إطار في الثانية الواحدة ، بالإضافة إلى دعمه منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن.

وبخصوص المعالج، فيأتي المعالج الهواوي من نوع Hisilicon Kirin 710 بتقنية الـ12 nm، اما عن المعالج الرسومي فهو من نوع Mali-G51 MP4.

ويتميز هاتف الهواوي واي 9 برايم 2019، بأنه يحوي بطارية بسعة كبيرة وتصمد لفترة طويلة للعمل المتواصل، كما ان الواجهة الأمامية تأتي بالكامل عبارة عن شاشة تعطي تجربة فريدة من نوعها ، ويأتي بمنفذ الـ Type C الأحدث بعكس المنافسين بالمنفذ الأقدم الـ .Micro USB

ابرز عيوب هاتف Huawei Y9 Prime 2019 :

ولا يخلو أي هاتف ذكي من عيوب مهما تمتع من تقنيات عالية، وفي الظل المنافسة الشديدة بين الشركات العالمية، يظل هاتف الهواوي الجديد مقصر في بعض التقنيات التكنولوجية، ومنها :

إذ لا يدعم هاتف Huawei Y9 Prime 2019، تصوير الفيديوهات بجودة k4، وايضًا لا يدعم خاصية Face Unlock، وقليل الحماية على شاشة الهاتف، ولا يمكن تشغيل الهاتف الجديد شريحتين اتصال مع كارت ميموري في تفس الوقت.

سعر هاتف Huawei Y9 Prime 2019، في مصر :

ويبلغ سعر هاتف الهواوي من 3400 جنية لـ 3600 جنية على حسب المحل للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام .

تعرف على تفاصيل أكثر لمواصفات وأسعار من خلال مشاهدة الفيديو لهاتف "هواوي واي 9 برايم 2019" :