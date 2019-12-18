بيلوسي تتهم ترامب بعرقلة التحقيق التي ستغزله من منصبه

أكد مجلس النواب الامريكي، اليوم الاربعاء، ان الرئيس دونالد ترامب، انتهك دستور بلاده، بينما يحاول إدخال دول اجنبية في الانتخابات الامريكية المقبلة.

وقالت رئيسة مجلس النواب الامريكي، نانسي بيلوسي، في افتتاح جلسة مناقشة عزل الرئيس ترامب:"إنّ انتهاك ترامب للدستور حقيقة مثبتة".

وأضافت بيولسي ان ترامب استغل منصبة لتحقيق مصالح شخصية، على حساب الامن القومي الامريكي.

ووجهت رئيسة مجلس النواب، اتهامًا لترامب بإطلاق حملة غير مسبوقة لعرقلة جهود التحقيق التي ستعزله من منصبة، بعد اقترافه مصالح شخصية على حساب الامن القومي.

وشددت على ان مجلس النواب الامريكي سيقف دومًا مع مبادئ دستور بلادها.

وخلال الساعات القادمة سيصوت مجلس النواب على مادتين في ملف تحقيق عزل ترامب، وفي حال اقر المجلس المادتين، سيتم إحالته إلى مجلس الشيوخ.