الأزهر يدعو لعدم تداول كتب على أمازون

دعا الأزهر الشريف إلى عدم تداول كتب بعينها عبر موقع "أمازون"، لاحتوائها على أفكار متطرفة، ومن أبرزها كتاب سيد قطب القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين وأبو الأعلى المودودي صاحب نظرية الحاكمية ع أمازون.

وبين الأزهر في تقرير له، اليوم الأربعاء، أن مركز هنري جاكسون البحثي، أكد أن الكثير من النصوص التي منعها مسؤولو السجون في عام 2015 ما تزال متاحة عبر موقع "أمازون"، ككتاب معالم في الطريق لسيد قطب، وكتاب نحو فهم الإسلام لأبي الأعلى المودودي. لافتاً إلى أن تقرير بريطاني تناول قضية إتاحة بعض الكتب التي تروج للكراهية ونبذ الآخر على موقع أمازون الإلكتروني، برغم حظر قراءتها داخل السجون البريطانية خوفًا من أن تكون سببًا في تجنيد بعض النزلاء.

ودعا الأزهر إلى ضرورة إطلاع المتخصصين في هذه الجهات التي تحارب التطرف والإرهاب دون غيرهم على محتوى بعض الكتب بهدف التعرف على مبادئ ومرتكزات هذا الفكر المنحرف ومجابهته.

ولفت إلى أن ادعاء حرية الرأي والتعبير إزاء نشر محتوى يحث على التطرف والإرهاب هو في غير محله ،حيث تبحث الجماعات المتطرفة وأصحاب الفكر المنحرف عن أي منفذ يمكنهم من خلاله أن يتسللوا إلى عقول الشباب.