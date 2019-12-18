منهم من توفى.. الاحتلال يكشف عن إصابة العشرات من جنوده بمرض السرطان

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، عن أرقام جديدة لجنود قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الذين توفوا متأثرين بمرض السرطان، فيما أصيب العشرات، خلال تدريبهم على الغوص بالسباحة في نهر ملوث كيميائيًا.

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن أحد أعضاء جمعية "الخفاش" إيلان أغوزي، ان مئة جندي توفي، واصيب نحو 500 جندي متأثرين بمرض السرطان، في حادثة تعرف بنهر "الكيشون" التي تم الكشف عنها عام 2000.

وكان جنود من وحدة الكوماندز المعروفة باسم "شييتت 13" في سلاح البحرية "الإسرائيلية"، تدربوا في نهر "الكيشون" على الغوص قبل حوالي20 عامًا، الذي يجري من مدينة جنين ويصيب في البحر المتوسط، بينما كان النهر ملوث بالكيماويات.