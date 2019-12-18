العمادي يعلن عن تمديد المنحة القطرية وإرسال فريق طبي متخصص للقطاع

اعلن السفير القطري محمد العمادي، مساء اليوم الأربعاء، أن بلاده مددت المنحة القطرية للأسر الفقيرة في غزة، والمخصصة أيضًا لوقود محطة كهرباء القطاع، حتى شهر مارس المقبل، مشددًا على الدور الإيجابي للمنحة للفترة القادمة.

واكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، ان بلاده تدرس طلب الاخوان في القطاع، بشأن تمديد المنحة القطرية والمساعدات الشهرية للأسر الفقيرة، مشيرًا إلى ان الأمور تجري بشكل إيجابي اتجاه المنحة المستمرة لشهر مارس المقبل.

وقال العمادي، "إنّ الدوحة متواصلة في تقديمها للمنحة لسكان القطاع"، مضيفًا : "أنه يوجد أمل في تجديد منحة المساعدات بشكل مستمر".

وفيما يتعلق بدعم سيارات الدفاع المدني، تابع بالقول: " اننا مستمرون في تقديم كافة أنواع الدعم، كما أننا سلمنا جهاز الإطفائية والدفاع المدني للقطاع سيارات مختصة في هذا المجال".

وبخصوص الدعم الطبي، أكد العمادي، ان قطر تواصل دعمها الطبي لغزة شهريًا، خاصة في مجال زارعة القوقعة، كما انه كشف ان بلاده تدرس إرسال فريق طبي إلى غزة شهريًا، لإجراء عمليات جراحية في "الرُكب".

يشار إلى أن السفير القطري محمد العمادي وصل القطاع، برفقة وفد من لجنة الاعمار، ليلة أمس، عبر بوابة بيت حانون/إيرز شمال غزة، فيما يتوقع تقديم المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في الايام المقبلة.