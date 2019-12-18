الشرطة الألمانية تعثر على جثمان شاب فلسطيني بعد اختفاءه لعدة أسابيع

عثرت الشرطة الألمانية، على جثة الشاب محمد عصعوص، بالقرب من نهر في مدينة بون، بعد اختفاء أثره قبل عدة أسابيع داخل البلاد.

وأفادت عائلة المتوفي عصعوص من سكان جنوب جنين، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، بان شرطة المانيا تمكنت من العثور على ابنها جثة هامدة، بعد ضغوط كبيرة من السفارة الفلسطينية وتحركات العائلة.

وذكرت العائلة بأن الشرطة عثرت على جثمان الشاب محمد غريق بالقرب من نهر قريب من مدينة بون الألمانية،إذ كان محمد سافر لالمانيا للدراسة في إحدى الجامعات

وأوضحت ان الشرطة الألمانية ستتخذ كافة التدابير اللازمة منها التشريح الجنائي، وفتحت ملف التحقيق لمعرفة ملابسة الوفاة.