(مُعدل).. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس الموافق 2019/12/19

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، مساء اليوم الأربعاء، عن تعديل أجري على آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس الموافق 2019/12/19.

وذكرت الوزارة، انه بسبب ظروف العمل بمعبر رفح اليوم الأربعاء، فإن آلية السفر ليوم غد الخميس ستكون للحافلات المُرجعة من عمل اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى الحافلتين الثانية، والثالثة حتى الرقم (81) من كشف (12/18).

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2019/12/19، للحافلات الثانية حتى الخامسة من كشف (12/18).

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

واهابت الداخلية، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.