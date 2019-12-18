الحريري: لن أقبل بتشكيل حكومة جديدة

رفض سعيد الحريري الرئيس المؤقت للحكومة اللبنانية، القبول بالتكليف لتشكيل حكومة جديدة، معقباً على تكليفه بأن كتلة المستقبل التي يرأسها ستجتمع لحسم مرشحها لرئاسة الحكومة غداً.

وشدد الحريري في بيان له مساء اليوم الاربعاء، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال الحريري في بيانه: "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل 50 يوما تلبية لصرخة الشارع اللبناني سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".

وأضاف، عندما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل (..) وقد دعوت كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح غد لتحديد موقفها من مسألة التسمية".

يشار إلى أن لبنان يشهد احتجاجات واسعة احتجاجاً على الظروف الاقتصادية التي يعيشها وارتفاع نسبة البطالة، والضرائب الفادحة التي فرضتها حكومة الحريري والتي فجرت الاحتجاجات، ودفعت الحريري للاستقالة.

ويطالب الشارع اللبناني بمحاسبة الفاسدين من اركان الدولة اللبنانية ومقاضاتهم، وحل الأزمة الاقتصادية وتحسين سبل العيش.