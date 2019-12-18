قبل بدء تصديره لمصر .. الاحتلال يأمر بحظر انتاج الغاز في البحر المتوسط

أمرت ما يسمى "المحكمة المركزية" في القدس المحتلة التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء، شركة "نوبل إنرجي" بالحظر مؤقتًا في التنقيب عن الغاز الطبيعي بحقل "لفتيان" في البحر المتوسط، قبيل بدء الاحتلال في تصدير غازه ولأول مرة للجمهورية المصرية.

وذكرت "المحكمة المركزية"، انها أصدرت حكمها المؤقت بعدما قدمت تجمعات قريبة من الساحل بالتماسات، تؤكد من احتمالية انطلاق غازات سامة من حقل "لفتان" الإسرائيلي خلال عملية انتاج الغاز.

ورفض المساهمون في بيان لهم، لما اسموه اتهامات المجتمعات المحلية، مؤكدين على ان انتاج الغاز لا يمثل إي خطر بيئي على السواحل، وفق قولهم.

ويقدر احتياطي الغاز الطبيعي في حقل "لفتيان" الأكبر في البحر المتوسط، حوالي 22.16 تريليون قدم مربع.

وفي وقت سابق، قالت ما يسمى بوزارة حماية البيئة "الإسرائيلية"، "إنّها أصدرت ترخيصًا للشكرة لبدء التشغيل".

يُشار إلى ان وزير طاقة الاحتلال، قد صادق الاثنين الماضي، بالبدء في تصدير الغاز الطبيعي للقاهرة، وهي المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الجانبين، والذي سيبدأ بداية عام 2020.