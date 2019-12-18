أبرز أحداث عام 2019 في العالم .. وفاة رؤساء وتغير أنظمة وحرب مستمرة

قُتل مئات الأشخاص وتوفي عدد من الرؤساء، فيما اندلعت العديد من المظاهرات في العالم احتجاجًا وتنديدًا بالأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بلادهم أدت إلى سقوط أنظمة بالكامل وصعود أحزاب جديدة تقود البلاد.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت أبرز أحداث عام 2019 التي وقعت في العديد من دول العالم سواء في الوطن العربي أو الغربي.

ومن أبرز الأحداث التي غيرت وجه المنطقة هو اندلاع مظاهرات واحتجاجات في أكثر من 5 دول عربية بعضها انتهى بإسقاط الأنظمة واستبدالها عن طريق الانتخابات، فيما شهدت الصين مظاهرات أخرى عنيفة مدعومة من أمريكا، إضافة إلى حرب مستمرة بين الصين وامريكا اقتصاديًا.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز الأحداث التي وقعت في (فلسطين – السعودية –العراق – لبنان- مصر – سوريا –السودان – تونس- الجزائر- الأردن –ايران)

وجاءت عملية الرصد بالتسلسل الزمني للأحداث منذ بداية عام 2019 حتى تاريخ (2019-12-18).

إليكم أبرز أحداث عام 2019 في العالم:-

أبرز الأحداث التي وقعت في فلسطين خلال عام 2019

بدأت الاحداث في فلسطين كما ذكرنا في تقرير سابق عن حصاد 2019 بالضرب والمظاهرات وانتهت بالزيت والانتخابات لكن سنعرض هنا أبرز الأحداث فقط:-

- (2019-1-29) استقالة الدكتور رامي الحمد الله من رئاسة الحكومة الفلسطينية

- (2019-3-10) تكليف عضو لجنة الانتخابات المركزية لحركة فتح محمد اشتية بتشكيل الحكومة

- (2019-3-25) وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا رئاسيًّا تعترف الولايات المتحدة بِمُوجبه بأنَّ هضبة الجولان جزءٌ من إسرائيل.

- (2019-5-2) تصعيد عسكري بين "إسرائيل" وغزة بعد قنص المقاومة جندي إسرائيلي ردًا على استشهاد عدد من المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار.

- (2019-5-6) الإعلان عن وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس

- (2019-9-26) بدء الحراك للانتخابات رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر بين يقوم بجولات مكوكية بين غزة ورام الله.

- (2019-11-12) إسرائيل تغتال قائد أركان المقاومة في فلسطين القائد بهاء أبو العطا عضو المجلس العسكري لسرايا القدس

- (2019-12-1) خروج وفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية وأخر من الجهاد الإسلامي ممثلة بأعضاء مكتبها السياسي إلى مصر ومنها إلى العالم في جولة خارجية لعدة أشهر

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أبرز الأحداث التي وقعت في المملكة السعودية خلال عام 2019

- (2019-1-3) بدء محاكمة متهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في سفارة بلاده في العاصمة التركية إسطنبول.

- (2019-2-5) السعودية تطلق القمر الصناعي SGS-1 المخصص للاتصالات

- (2019-2-23) صدور أمر ملكي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير لتصبح أول امرأة تتقلد منصب سفير للسعودية وتعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

- (2019-3-27) شركة أرامكو تتفق على شراء حصة نسبتها 70 بالمئة في شركة سابك من صندوق الاستثمارات العامة مقابل 69.1 مليار دولار، في واحدة من أكبر الصفقات بقطاع الكيماويات العالمي.

- (2019-6-13) هجوم على ناقلات نفطية قرب خليج عمان وتحمل اعلام السعودية والامارات وقطر وجميعها كانت تحمل منتجات نفطية من السعودية واتهمت ورائها ايران.

- (2019-8-1) تعديل وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، وبموجبه تُمنح المرأة السعودية فوق سن 21 حق استخراج الجواز السعودي والسفر دون شرط إذن ولي الأمر إضافة لحقوق أخرى أحدثت ضجة واسعة.

- (2019-9-14) استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية في منطقتي بقيق وهجرة خريص بمجموعة طائرات مُسيَّرة أثّرت على 50% من إنتاج الشركة هناك.

- (2019-9-28) مقتل عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود

- (2019-10-11) انطلاق موسم الرياض السعودي وما شهده من فساد كبير في المملكة التي شهدت لأول مرة افتتاح مراقص وخمارات اثارت جدلًا كبيرًا.

- (2019-11-24) تحقيق نادي الهلال السعودي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه وتأهله إلى كأس العالم للأندية 2019.

- (2019-12-18) غضب الملك السعودي من قمة كوالالمبور التي تهدف لإنهاء عمل منظمة التعاون الإسلامي كما يعتقد الملك

أبرز الأحداث التي وقعت في مصر خلال عام 2019

- (2019-2-27) انفجار كبير أدى لمقتل 28 شخصا اثر ارتطم "جرار قطار" بحاجز في محطة مصر للقطارات، استقال على اثرها وزير النقل المصري هشام عرفات.

- (2019-6-17) وفاة الرئيس المعزول أو المنتخب محمد مرسي أمام المحكمة المصري عن عمر ناهز 68 عامًا.

- (2019-8-4) انفجار كبير أمام المعهد القومي للأورام وسط القاهرة يودي بِحياة 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

- (2019-9-4) وفاة عبد الله محمد مرسي الابن الأكبر للرئيس الراحل محمد مرسي

- (2019-9-20) احتجاجات عفوية في القاهرة والإسكندرية ودمياط للمُطالبة بعزل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإسقاطِ النظام استجابة لدعوات للمقاول المصري محمد علي.

أبرز الأحداث التي وقعت في الأردن خلال عام 2019

- (2019-2-16) أعمال عنف إثر مقتل شاب أردني وإصابة 4 من قوات الأمن في بلدة عنجرة بمحافظة عجلون شمالي الأردن.

- (2019 3/4/5/6) متابعة كبيرة من الأردنيين حول قضية الأميرة هيا بنت الحسين وهروبها من زوجها محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

- (2019-9-5) احتجاجات المعلمين الأردنيين على الغلاء والرواتب والعلاوات

- (2019-10-5) اعتداء قوات الأمن على المعلمين ورئيس الحكومة يعتذر وبعد يوم واحد وقعت اتفاقية وانتهى اضراب المعلمين.

- (2019-11-6) الافراج عن المعتقلين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بعد اعتقالهم لأكثر من 70 يوماً داخل سجون الاحتلال.

- (2019-11-6) مقتل عدد من السياح الأجانب على يد شاب أردني طعنًا بالسكين

- (2019-11-9) عودة منطقتي الباقورة والغمر إلى سيادة الأردن

- (2019-12-6) إسرائيل تسلم الأردن جثمان الأسير سامي أبو دياك الذي اعتقل منذ 17 يوليو 2002، حكم عليه بالسجن المؤبد ثلاث مرات وثلاثين عاما، أمضى منها 17عاما.

أبرز الأحداث التي وقعت في الجزائر خلال عام 2019

- (2019-2-22) بدأ الجزائريون احتجاجاتهم للمطالبة بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.

- (2019-3-11) الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يُعلن تراجعه عن الترشُّح لِولايةٍ خامسة وإرجاء الانتخابات الرئاسيَّة التي كانت مُقرَّرة في 18 نيسان (أبريل) 2019 بعد أسبوعين من الاحتجاجات الشعبيَّة الرافضة لِترشُّحه.

- (2019-4-2) الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن رسميا استقالته من منصبه قبل انتهاء عهدته.

- (2019-4-5) الجزائريون يتظاهرون للأسبوع السابع على التوالي في العاصمة للمطالبة بإنهاء نظام بوتفليقة.

- (2019-4-9) البرلمان الجزائري يعلن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوماً والمظاهرات تتواصل.

- (2019-4-12) الجزائريون يتظاهرون للأسبوع الثامن على التوالي في العاصمة للمطالبة بالتغيير الجذري.

- (2019-4-22) بدء الندوة التشاورية التي دعا لها الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في ظل مقاطعة واسعة من الأحزاب والشخصيات السياسية.

- (2019-12-12) الانتخابات الرئاسية الجزائرية

- (2019-12-13) انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد

أبرز الأحداث التي وقعت في تونس خلال عام 2019

- (2019-3-9) استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف على خلفية وفاة 11 رضيعا في مركز توليد بالعاصمة.

- (2019-7-25) وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة عن عمر يناهز 92 عاماً، إثر وعكة صحية.

- (2019-9-15) الناخبون التونسيون يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع لاختيار الرئيس السابع للجمهورية التونسية بوجود 26 مرشحا، في ثاني انتخابات رئاسية تقام بعد الثورة.

- (2019-9-19) وفاة زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية الثاني منذ استقلالها والهارب إلى دول الخليج بعد احداث الثورة التونسية.

- (2019-10-23) انتخاب قيس سعيد رئيسًا للجمهورية التونسية

أبرز الأحداث التي وقعت في العراق خلال عام 2019

- (2019-3-21) مصرع ما يزيد عن 100 شخص، إثر غرق عبَّارة سياحية في نهر دجلة بمدينة الموصل بالعراق.

- (2019-5-30) سلسلة تفجيرات تضرب محافظة كركوك العراقية.

- (2019-9-10) مصرع 31 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين في تدافعٍ أثناء مواكب عاشوراء في مدينة كربلاء بالعراق.

- (2019-10-1) بدأ مظاهرات العراق والأمن العراقي يقتل أكثر من 250 شخصًا على مدار عدة أيام من المظاهرات، المطالبة بإنهاء الفساد والبطالة ثم تغير النظام.

- (2019-11-29) رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يقدم استقالته، ومجلس النواب يقبلها في 1 ديسمبر.

- (2019-12-13) مقتل الفتى هيثم إسماعيل 16 عامًا وتعليق جثته في ساحة الوثبة وسط المتظاهرين.

أبرز الأحداث التي وقعت في سوريا خلال عام 2019

- (2019-10-1) تركيا تعلن نيتها عن عملية عسكرية شرق الفرات السوري

- (2019-10-6) إدارة ترامب تأمر قواتها بالانسحاب من شمال شرق سوريا

- (2019-10-9) بدأت العملية العسكرية التركية شرق الفرات

- (2019-10-27) مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي بعملية عسكرية أمريكية

- (2019-10-31) الرئيس بشار الأسد يهاجم تركيا ويصف ترامب بأكثر رئيس أمريكي شفاف وواضح في جرائمه وقراراته.

أبرز الأحداث التي وقعت في السودان خلال عام 2019

- (2019-4-6) سودانيون يتظاهرون أمام مقر عمر البشير لإحياء ذكرى الإطاحة بحكم الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري كما قالوا، وقد اعتصموا أمام مقر الرئيس البشير حيث اشتبكوا مع رجال الأمن وقتل منهم 5 متظاهرين أشعلوا السودان من جديد.

- (2019-4-7) امتداد المظاهرات في جميع بلاد الجزائر مما أربك حسابات النظام السوداني

- (2019-4-11) انقلاب عسكري على الرئيس عمر البشير والجيش يسيطر على البلاد

- (2019-7-5) اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغير

- (2019-8-17) توقيع رسمي على الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغير

أبرز الأحداث التي وقعت في لبنان خلال عام 2019

- (2019-8-25) سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين متفجرتين جنوب لبنان فوق مراكز لحزب الله دون اصابات

- (2019-9-2) حزب الله يستهدف مدرعة عسكرية إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة بصاروخ كورنيت

- (2019-10-13) حرائق غابات لبنان أدت لحرق أكثر من 100 شجرة ودمار اقتصادي كبير جدًا

- (2019-10-17) بدء مظاهرات لبنان إثر فشل الحكومة اللبنانية في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.

- (2019-10-30) رئيس وزراء لبنان سعد الحريري يعلن استقالته

- (2019-10-31) حزب الله يعلن اسقاط طائرة إسرائيلية على الحدود

- (2019-12-4) مشاورات داخل لبنان لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحريري

أبرز الأحداث التي وقعت في إيران خلال عام 2019

- (2019-3-23) فيضاناتٌ هائلة جرَّاء الأمطار الغزيرة، تجتاح عدَّة مُحافظات إيرانيَّة وتودي بحياة حوالي 44 شخصًا.

- (2019-4-8) الولايات المتحدة الأمريكية تدرج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب.

- (2019-4-17) احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق.

- (2019-6-20) إسقاط طائرة آر كيو-4 غلوبال هوك الأمريكية من قبل إيران

- (2019-7-19) إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

- (2019-9-17) اتهام ايران وراء استهداف منشاتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية

- (2019-10-11) استهداف ناقلتي نفط ايرانيتين قبالة ميناء جدة السعودي وايران تتهم السعودية

- (2019-11-8) ستة قتلى في زلزال ضرب شمال ايران

أبرز أحداث عام 2019 في العالم

- (2019-2-1) مايك بومبيو يعلن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ النووية مع روسيا.

- (2019-3-10) مقتل 157 شخصا من 33 دولة في تحطم طائرة إثيوبية أثناء رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي.

- (2019-3-15) احتجاجات في هونغ كونغ لمناهضة مشروع قانون تسليم المجرمين

- (2019-4-17) انتحار رئيس الپيرو الأسبق آلن غارسيا بعد تقديم الشُرطة مُذكَّرة لاعتقاله بناءً على تُهمٍ بِالفساد المالي والارتشاء خِلال فترة رئاسته وما بعدها.

- (2019-7-23) بوريس جونسون رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة خلفًا لتيريزا ماي

- (2019-8-15) مقتل 3 جنود باكستانيين و5 جنود هنود في تبادل لإطلاق النار على الخط الفاصل بين شطري كشمير.

- (2019-9-26) وفاة جاك شيراك، الرئيس الفرنسي الخامس في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، عن عمر 87 عامًا.

- (2019-10-1) الإعلان عن نية تركيا الهجوم على شمال شرق سوريا الذي أطلقت عليه تركيا اسم عملية نبع السلام.

- (2019-10-14) ترامب يفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها شرق الفرات

- (2019-12-6) محمد الشمراني سعودي ينفذ هجوم مسلح على قاعدة بحرية ويقتل 3 أمريكيين

- (2019-12-13) ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين

- (2019-12-17) رسالة من 700 عالم تحث مجلس النواب على عزل ترامب