الاحتلال يحكم على أسيرين من الضفة المحتلة بالسجن مع غرامة مالية

أصدرت محكمة الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الاربعاء، قرارين بالسجن الفعلي ضد أسيرين من الضفة الغربية.

وأفاد مكتب إعلام الاسرى، بأنّ محكمة عوفر العسكرية، اصدرت حكمًا ضد الاسير أحمد رقبان من مخيم الدهيشة ببيت لحم، بالسجن الفعلي لمدة سبعة شهور، وغرامة مالية تقدر 3000 شيكل، وضد الاسير معاذ زهران من سكان مخيم قلنديا، بالسجن الفعلي لمدة عام ويوم، وغرامة مالية تقدر 3000 شيكل.

يُشار إلى ان حوالي 6 آلاف أسير لا يزالوا يقبعون داخل سجون الاحتلال "الاسرائيلي"، وسط اسوأ الظروف الانسانية الصعبة، بسبب سياسة الاهمال الطبي والتفتيش العاري المتبعة.