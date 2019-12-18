الكويت: القبض على شاب يصور الفتيات "أسفل التنورة"

أفادت صحيفة الراي الكويتية، بأن رجال الأمن ألقوا القبض على وافد يحمل الجنسية المصرية في سوق مركزي كبير وهو يقوم بتصوير فتاة من "تحت تنورتها".

وأضاف الصحيفة أن فتاة أبلغت إدارة السوق بأنها شاهدت شخصًا يقوم بتصوير أختها من تحت تنورتها بحجة أنه يتحدث في هاتفه إذ سارع المسؤولون في السوق إلى الإمساك بالمتهم، وإبلاغ الجهات الأمنية بالأمر.

وتسلم رجال الأمن المتهم إذ وجدوا في هاتفه صورًا ومقاطع لتصرفاته غير الأخلاقية.

وبحسب الجهات الامنية، فقد اعترف المتهم بأنه كان يستهدف مَنْ يرتدين التنورات القصيرات، ويقف بجوار الواحدة منهن، ويتظاهر بأنه يتبضع من الرف السفلي، ثم يمسك هاتفه ويقوم بتشغيله على وضع الفيديو، وينحني إلى الأسفل ثم يأتي بفعلته دون أن يلفت انتباه الطرف الآخر.

وبرر المتهم فعلته تلك رغبة منه في إشباع غرائزه، زاعمًا أنه يعاني من أمراض نفسية. وفق المصادر الامنية