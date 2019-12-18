اجتماع مهم للجنة الانتخابات الإسرائيلية مساء اليوم

من المقرر أن تعقد اللجنة العامة للانتخابات الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء اجتماعًا لبحث موضوع الانتخابات الثالثة في إسرائيل.

ووفقًا لصحيفة "معاريف العبرية" فإن اللجنة العامة للانتخابات الإسرائيلية ستنعقد مساء اليوم لبحث ملف انتخابات الكنيست للمرة الثالثة والعشرين.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي يوم الخميس الماضي على حل نفيها بأغلبية ساحقة بعدما فشلت في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

فيما صادق 96 عضوًا من أعضاء الكنيست ومعارضة 7 أعضاء لإجراء انتخابات إسرائيلية ثالثة في شهر أذار مارس المقبل.