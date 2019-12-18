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شاهد: سيدة تهدد بتفجير نفسها على متن طائرة

  • فلسطين اليوم - أنقرة
  • 16:11 - 18 ديسمبر 2019
شاهد: سيدة تهدد بتفجير نفسها على متن طائرة شاهد: سيدة تهدد بتفجير نفسها على متن طائرة
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا جرى تصويره على متن طائرة كانت تستعد للقيام برحلة من إسطنبول إلى قبرص، في الوقت الذي أعلنت فيه امراة مسافرة أن بحوزتها قنبلة.

وصرخت المرأة بشكل هستيري قائلة "أنا عضو في جماعة فتح الله غولن، وسأفجر الطائرة"، فحاول الركاب تهدئتها ويقوم طاقم الطائرة باستدعاء أمن المطار، ليتقرر إلغاء الرحلة. بحسب ما نقلت صحيفة "حريت" التركية.

وبعد الحادثة بوقت قصير، أشعلت المرأة ذاتها السجائر خلال فترة الانتظار قدوم أمن المطار، حيث غطت كامل جسدها بالملابس وأخفت وجهها بنقاب ونظارات شمسية، ليتم نقلها إلى مركز أمني للاستجواب.

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