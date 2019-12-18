موعد الكلاسيكو بتوقيت الاردن والدول العربية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة الكلاسيكو المؤجل بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، مساء اليوم الأربعاء، رغم دعوات للتظاهر من الحركة الانفصالية الكاتالونية "تسونامي الديموقراطية".

وتقام برشلونة وريال مدريد عند الساعة 21:00 بتوقيت الاردن، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على قنوات بي إن سبورت 1 وبي إن سبورت 3 بتعليق عصام الشوالي وبي إن سبورت 12 الإنجليزية وبي إن سبورت 14 الفرنسية وبي إن سبورت 1 الفرنسية وبي إن سبورت 4k.

وكان من المقرّر أن تُقام المباراة بين قطبي الكرة الإسبانية على ملعب "كامب نو" في 26 تشرين الأول الماضي، لكنّ مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال دعت إلى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته؛ احتجاجاً على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية: "المباراة ستُقام في موعدها. لن يتم تأجيلها مرة أخرى. إنها مسؤوليتنا جميعاً لضمان إقامتها. نحن نمر بوقت معقد في كاتالونيا، لكنه يسمح بممارسة كرة القدم".

وأضاف رئيس برشلونة: "يتعيّن على أولئك الذين لديهم أشياء يطالبون بها، أن يفعلون ذلك بسلام. ملعبنا فضاء تسود فيه حرية التعبير، وهذا ما كان عليه الحال دائماً، وبهذا المعنى، نريد أن نبعث رسالة من الهدوء والحياة الطبيعية".

وأكد أنه "بإمكان الناس الحضور إلى الملعب مع العائلة والأصدقاء. آمل أن تسود الروح الرياضية وتشجيع اللاعبين. يجب أن يكون الكلاسيكو احتفالاً بالرياضة والمواطنة. يجب أن يسود الهدوء والسلم".