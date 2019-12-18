رابط فحص أسماء المستفيدين من مكافأة الأوقاف للمتطوعين

كشفت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة عن آلية صرف المكافأة المالية للمتطوعين الذين يعملون لديها وليس لهم أي مصدر دخل آخر.

وأوضحت الوزارة بأن عملية صرف المكافأة ستكون عبر مكاتب البريد، وبإمكان المتطوعين الاستعلام عن أسماءهم عبر موقع الوزارة الالكتروني www.palwakf.net، من خلال رقم الهوية.

وأشارت إلى أن المكافأة المالية قدرها 200 شيكل وسيتم صرفها لكل متطوع من الخطباء والوعاظ والمحفظين والأئمة والمؤذنين والأذنة، ذكورًا وإناثًا، ممن ليس لهم أي مصدر دخل.

وأكدت الوزارة أن عملية الصرف ستكون اليوم الأربعاء عبر مكاتب البريد، لافتًا إلى أنه تم فحص وتدقيق كافة أسماء المتطوعين للتأكد أنه ليس لهم أي مصدر دخل.

ووفقًا لبيان وزارة الأوقاف فإن صرف المكافأة المالية للمتطوعين تأتي تقديرًا على جهودهم القيمة لخدمة بيوت الله، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار سعيها للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.