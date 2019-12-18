"شاي الورد".. فوائد صحية كثيرة تعرف عليها

مما لاشك فيك أن الكثيرين سمعوا عن ماء الورد وفوائده العديدة، وبالتحديد في ما يتعلق باعتناء السيدات بجمالهن، ولكن هل سبق أن سمعتم عن شاي الورد ؟

يقول أخصائيون: " رغم شكل الورد الجميل واستخدامه الشائع كهدية مميزة، إلا أنه يتمتع بفوائد صحية عديدة، وليست جمالية فقط، ويمكن استهلاكه في صورة شاي صحي ومفيد يساعد في حل العديد من المشاكل الصحية وتعزيز صحة الجسم ككل".

وكشف تقرير لمجلة ”بينك فيلا“ فوائد عديدة لا تعرفها عن شاي الورد أبرزها: يحارب الالتهابات، السيطرة على اشتهاء الطعام، يعزز الجهاز الهضمي، يعزز المناعة، فقدان الوزن.