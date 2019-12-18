تفاصيل جديدة عن قضية المقتول محمد أبو سحلول في خانيونس

كشفت المباحث العامة في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء عن تفاصيل جديدة حول مقتل المواطن محمد أبو سحلول نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت المباحث انها ألقت القبض على اثنين من المطلوبين للعدالة على ذمة قضية مقتل أبو سحلول.

مدير المباحث في خانيونس محمود البريم قال: "إن قوة من المباحث ألقت القبض على كلّ من (ف.ح) 29 عاماً و (ع.ح) 29 عاماً، بعد ورود معلومات عن تواجدهما في المحافظة الوسطى، وضبط معهما قطعة سلاح آلي تخص القضية

وقد احالت المباحث العامة المعتقلين وقطعة السلاح إلى النيابة العامة بهدف استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

ومن الجدير بالذكر أن المواطن "محمد أبو سحلول" قُتل في شجار عائلي تخلله إطلاق نار بمحافظة خانيونس في شهر سبتمبر الماضي.