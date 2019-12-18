الأمير تشارلز يزور فلسطين الشهر المقبل

من المتوقع أن يزور الأمير تشارلز أمير ويلز فلسطين الشهر المقبل، استجابة لدعوة رئيس السلطة محمود عباس.

ووفقًا للقنصلية البريطانية في القدس المحتلة فإن الأمير تشارلز سيزور فلسطين من أجل تعزيز روابط الصداقة والعلاقات الدولية الهامة مع المملكة المتحدة ضمن سياسة بريطانيا في زيارة كافة الدول العالم.

القنصل البريطاني فيليب هول قال: "يسعدني جداً أن أمير ويلز قبل دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لزيارة فلسطين بداية العام الجديد".

وأوضح القنصل هول، أن هذه الزيارة من شأنها أن تبني على زيارة الأمير ويليام العام الماضي وستضيف إلى العلاقات الودية التي يتمتع بها الأمير مع زعماء الدول العربية".