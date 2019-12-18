علاج جديد ومثير لآلام الدورة الشهرية

تعتبر آلام الدورة الشهرية كابوسًا بالنسبة للكثيرات، وخاصة التقلصات التي يصاحبها صداع وغيره من الأعراض المؤرقة لشريحة واسعة من النساء.

وتمكن خبراء من الجامعة الفيدرالية في ولاية ريو غراندي دو نورتي البرازيلية، من ابتكار جهاز يمكنه تخفيف وقطع آلام الدورة الشهرية من خلال بث تيارات كهربائية خفيفة للدماغ.

ويعتمد الجهاز على تقنية تُعرف باسم ”تحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة“، ويتضمن أقطابًا كهربائية تعمل بالبطارية، يتم وضعها على فروة الرأس ويتم تثبيتها بلاصقات مطاطية، قبل تشغيل الجهاز لمدة 20 دقيقة.

وعلى عكس اللفظ المخيف، فالجهاز لن يتسبب في صعقك، فقد تشعرين بما يشبه الاهتزاز أو الوخز طفيف ولبضع ثوان فقط، دون أي آلام اخرى.

واختبر الباحثون الجهاز على 22 سيدة فكانت النتائج مذهلة، حيث لاحظوا انخفاض معدلات آلام وأعراض الدورة الشهرية المؤرقة، بنسبة 40 % لدى السيدات اللاتي استخدمن الجهاز، وذلك مقارنة بغيرهن اللاتي خضعن للعلاج التقليدي والوهمي.

وأكد الباحثون أن الجهاز، الذي يستخدم لمدة 20 دقيقة فقط في اليوم لمدة أسبوع، يخفض حدة آلام الدورة الشهرية وخاصة التقلصات، بنسبة 40 %، الأمر الذي يعتبر فرصة ثمينة للكثير من السيدات.