شاهد: كويتي يكشف اسباب اعتناقه اليهودية

كشف الشاب الكويتي يوسف مهنا، أسباب اعتناقه للديانة اليهودية ومغادرته الكويت والإقامة في بريطانيا عقب نشر وسائل إعلام إسرائيلية تقريرًا زعمت فيه أن ”شابًا كويتي الجنسية قد ترك دينه واعتنق اليهودية“.

وقال الشاب الذي غيَر اسمه إلى "نفتالي"، إنه ”اعتنق اليهودية لإيمانه بأن التوراة كتاب منزل من الله على بني إسرائيل وبأن هذا الشي لا يختلف عليه أي شخص في العالم سواء كان مسلمًا أو مسيحيًّا“.

وأوضح الشاب في حديثٍ عبرقناة "بي بي سي"، إن "حلمه أن يعيش في إسرائيل ويستقر فيها لأنها أرض مقدسة منحها الله لليهود".

وأشار إلى أنه ”لم يتصل حتى الآن مع أي مسؤول إسرائيلي للتنسيق من أجل العيش في إسرائيل لأنه لم ينه بعد قضية التغيير إلى الدين اليهودي بشكل رسمي“.