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بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 2019/12/17

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:55 - 18 ديسمبر 2019
معبر رفح معبر رفح
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نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 2019/12/17.

وأفادت الداخلية في بيان لها، بأن السفر سيكون للحافلات المتبقية من التاسعة حتى الثانية عشرة من كشف (12/12).

ونوهت لضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وأهابت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

أسماء المسافرين من كشف (12/12) اضغط هنا

 

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