وفد من حماس يصل ماليزيا للمشاركة في قمة إسلامية

وصل وفد من حركة حماس، صباح اليوم الأربعاء، إلى ماليزيا في زيارة تستغرق عدة أيام.

ووفق المصادر المحلية، من المقرر أن يترأس الوفد رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية ، والذي كان من المقرر أن يغادر العاصمة القطرية الدوحة على رأس الوفد الذي وصل لقطر قادمًا من تركيا مطلع الأسبوع الماضي.

وترأس عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وفد حماس إلى ماليزيا، برفقة القيادي خليل الحية وحسام بدران، وممثل الحركة في لبنان علي بركة، وممثلون عن الحركة في ماليزيا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن وفد حماس، سيشارك في قمة كوالالمبور التي ستعقد بدءًا من اليوم الأربعاء، بحضور وفود من 450 شخصية إسلامية من عربية وأجنبية.

وعلى الصعيد ذاته، قالت مصادر أخرى، أن ضغوط تمنع مشاركة رؤساء دول باكستان واندونيسيا، وانتداب شخصيات أخرى، مشيرة إلى أنه سيحضر القمة رؤساء ماليزيا وقطر وتركيا وإيران.

وتناقش القمة عنوان "دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية"، لبحث أفضل الحلول الفعالة والقابلة للتطبيق على أرض الواقع للمشكلات التي تواجهها الأمة الإسلامية، في إطار فهم معاصر وشامل لتحقيق أعلى قيم الإسلام وسيادة الأمة. حسب منظميها.

وتهدف القمة، لاستعادة أمجاد الحضارة الإسلامية، ومناقشة الوصول لحلول قابلة للتنفيذ لمشاكل العالم الإسلامي، وتحسين العلاقات بين المسلمين وبين الدول الإسلامية فيما بينها، إضافة إلى تشكيل شبكة تواصل فعالة بين القادة والعلماء والمفكرين في العالم الإسلامي.