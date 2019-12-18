رابط فحص 100 دولار شهر 12 ضمن المنحة القطرية

وصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، فجر اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزّة عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، لبدء صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة. للاستعلام اضغط هنـــا

وأوضحت مصادر مطلعة أنه من المتوقع بدء صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك وفق الآليات المعمول بها خلال الأشهر السابقة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار متابعة المشاريع القطرية في غزة، وفي مقدمتها المنحة المالية المقدمة للأسر الفقيرة بمعدل 100 دولار لكل أسرة، وعدد من المشاريع الأخرى التي من المتوقع أن يتم الكشف عنها اليوم .

وكانت المصادر ذاتها قد كشفت أنّ العمادي سيُعلن خلال زيارته المرتقبة لغزّة، عن تجديد صرف المنحة القطرية 100 دولار للعام القادم 2020، موضحة أنّه تم تجهيز كشوفات أسماء جديدة سيجري تسليمها للعمادي تمهيداً لفصحها.

يذكر أن آخر زيارة أجراها السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة يوم 25 أكتوبر الماضي حيث استمرت ليومين ، أعلن خلالها عن صرف مساعدات نقدية لـ 75 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في القطاع.

وفي شهر نوفمبر الماضي، صرفت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، المنحة القطرية عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 70 ألف أسرة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة.