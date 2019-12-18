الأونروا: تراجع قيمة العجز المالي لـ90 مليون دولار

علنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أن العجز المالي لديها تراجع من 167 مليون دولار إلى 90 مليون دولار.

وقال للناطق الرسمي للأونروا سامي مشعشع في تصريح صحفي :إن الأونروا أعلنت سابقا أنها بحاجة لتأمين ١٦٧ مليون دولار لإدارة دفة خدماتها ودفع رواتب عامليها حتى نهاية هذا العام علما أن هذا المبلغ المنشود يمكن الوكالة من الاستمرار بتقديم "الحد الأدنى" من الخدمات للاجئين.

وتابع: بفضل جهود مكثفة بذلت على مدى الأسابيع الثلاث الماضية استلمت الأونروا مبلغ ٧٧ مليون دولار من أكثر من ٢٠ دولة وشريك وتشمل مبالغ تم تحويلها من دول كانت قد جمدت ما تبقي من تبرعاتها لهذا العام على ضوء التحقيق الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للأمم المتحدة والذى خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالي.

وأكد أن على ضوء هذه التطورات انخفض العجز المالى لعام ٢٠١٩ من ١٦٧ مليون دولار إلى ٩٠ مليون دولار، لافتاً إلى أن عدة دول اكدت للأونروا بأنها ستؤمن مبالغ إضافية للوكالة قبل نهاية العام الجاري.