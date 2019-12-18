العالم يُكرم اللغة العربية في يومها.. ونشطاء التواصل يتغزلون بها

يحتفل العالم اجمع اليوم الاربعاء 18/12/2019 باليوم العالمي للغة العربية في مقر منظمة اليونسكو باللغة العربية والذكاء الاصطناعي في باريس ، في حين احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الأغنى عالمياً بطريقتهم الخاصة ، فمنهم من تغزل بمعاجمها ومنهم من ترك العنان لنفسه لإستعراض مصطلحات اللغة العربية .

اختيار هذا اليوم، وتخصيصه للاحتفال العالمي باللغة العربية، لم يكن مصادفة، بل هو اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1973، لإدخال اللغة العربية إلى لغات المنظومة الأممية المعتمدة، إلى جانب الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية.

احتفال اليوم لتكريم اللغة العربية سيكون في منظمة الأمم المتحدة في العاصمة الفرنسية باريس، بإقامة ثلاث موائد مستديرة مخصصة لبحث موضوع "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"، و يشارك فيها خبراء ولغويون وأكاديميون وفنانون ومثقفون، على أن ينقسم الموضوع الرئيس للاحتفال، إلى موضوعات ثلاثة، كما بينت المنظمة، وهي على التوالي: تأثير الذكاء الاصطناعي في صون اللغة العربية، وحوسبة اللغة العربية ورهان المستقبل المعرفي، ثم إطلاق تقرير إقليمي عن اللغة العربية بصفتها بوابة لاكتساب المعارف ونقلها.

واشار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان أصول العربية الفصحى عصية على عتاة الباحثين، مستشرقين وعرباً ومسلمين، لسعة مفرداتها وغزارتها التي تجاوزت الاثني عشر مليون كلمة، وكذلك لتعدد اللغات واللهجات والألسنة، فيها، وكذلك لندرة اللقى الأثرية التي يمكن أن توضح الأصل عميق الجذور المسافر في الزمن، لهذه اللغة التي يتكلمها، اليوم، قرابة نصف المليار من البشر، وقدمت للبشرية إرثا أدبيا لا مثيل له بين جميع اللغات، فالعربية هي اللغة المنفردة، على سائر اللغات، بحجم المؤلفات التي كتبت فيها، وعنها، حتى أصبحت المكتبة العربية اللغوية التقليدية، هي واحدة من أكبر المكتبات اللغوية، في تاريخ العالم.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة توتير اعتبروا ان يوم اللغة العربية يوماً مميزاً عن غيره ، حيث قال أبو قصي الهدابي على حسابه على تويتر "اليوم العالمي للغة العربية ..يجب أن نفخر ونفاخر بلغتنا العربية ..بها حَرف الضَاد والذي لا يوجد في أي لغة من لغات العالم

نفخر ونفاخر لأنها لغة القرآن الكريم نفخر ونفاخر فبها فوق 12 مليون كلمه نفخر ونفاخر يتحدثها فوق 422 مليون، كل عام لكل من يتكلم العربيه ويُدرّسها ويَقف على إستمرارها.

في حين عبر احمد عن اللغة العربية بطريقته حيث قال ان الكمة الواحدة تحوي عدداً من المعاني مثلاً : تصنيف الطعام في العربية على النحو التالي: الوليمة: طعام العرس... الوضيمة: طعام المأتم ..النقيعة: طعام القادم من سفر ..الزاد: طعام يتخذ للسفر.. القِرى: طعام الضيف..#اليوم_العالمي_للغة_العربية

اسراء وعلى حسابها على تويتر قالت : #اليوم_العالمي_للغة_العربية .."إنّ الّذي ملأ اللّغات محاسنًا ..جعل الجمال وسرّه في الضّاد.. الشاعر احمد شوقي.. والخطاط عبيد النفيعي".

























