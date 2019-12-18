مصادر تكشف عن هوية شهيد الليلة الماضية

قالت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، إنه تم التعرف على هوية الشاب الذي استشهد، مساء أمس الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت عائلة ابو طير، أن الشاب عبد الله احمد ابو نصر "ابو طير" من سكان عبسان الكبيرة شرق خان يونس استشهد قرب الحدود الشرقية للمحافظة.

وطالب والد الشهيد عبد الله، المنظمات الدولية وحقوق الانسان بالعمل على استرداد جثمان نجله ليتمكن من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة وتشييع جثمانه.

وأشارت المصادر، إلى أن عبد الله هو شقيق الاستشهادي احمد ابو نصر الذي نفذ عملية سابقة بالقرب من مكان استشهاد أخيه عام 2006.

ولم تعلن وزارة الصحة بغزة عن استشهاد ابو طير، فين لم يصدر الارتباط الفلسطيني أي تصريح بشأن ذلك.