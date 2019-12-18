لأول مرة منذ سنوات.. إدخال معدات دفاع مدني لقطاع غزة

وصلت قطاع غزة الليلة الماضية، معدات خاصة للدفاع المدني ، بتبرع من دولة قطر الشقيقة.

وقد سمحت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بدخول المعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، وهي المرة الأولى التي يسمح بها الاحتلال منذ بدء الانقسام.

والمعدات، هي عبارة عن سيارات تدخل سريع و سيارات خاصة بعمل الدفاع المدني بالإضافة إلى معدات ومضخات خاصة بعمل الدفاع المدني.

يشار إلى أن السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحردان يتواجدان في قطاع غزة منذ ليلة أمس، حيث سيناقشان مع المسؤولين في غزة عدة ملفات أهمها أبرزها الـ100 دولار ومنحة الوقود.











