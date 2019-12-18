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لأول مرة منذ سنوات.. إدخال معدات دفاع مدني لقطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:34 - 18 ديسمبر 2019
سيارات دفاع مدني سيارات دفاع مدني
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وصلت قطاع غزة الليلة الماضية، معدات خاصة للدفاع المدني ، بتبرع من دولة قطر الشقيقة.

وقد سمحت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بدخول المعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، وهي المرة الأولى التي يسمح بها الاحتلال منذ بدء الانقسام.

والمعدات، هي عبارة عن سيارات تدخل سريع و سيارات خاصة بعمل الدفاع المدني بالإضافة إلى معدات ومضخات خاصة بعمل الدفاع المدني.

يشار إلى أن السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحردان يتواجدان في قطاع غزة منذ ليلة أمس، حيث سيناقشان مع المسؤولين في غزة عدة ملفات أهمها أبرزها الـ100 دولار ومنحة الوقود.

سيارات دفاع مدني
دفاع مدني
دفاع مدني1
دفاع مدني3
دفاع م2دني
 

 

 

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