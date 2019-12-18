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الحكم على أسير من القدس بالسجن 9 سنوات وغرامة مالية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 10:25 - 18 ديسمبر 2019
تعبيرية تعبيرية
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أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 9 سنوات وغرامة مالية على أسير من القدس المحتلة.

وأفاد نادي الأسير، بأن الشاب براء كايد عيسى (22 عاما)، من بلدة عناتا حكم عليه بالسّجن الفعلي لمدة تسع سنوات، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 40 ألف شيقل، وصدر هذا الحكم بعد 36 جلسة عُقدت له في المحكمة.

وأوضح النادي، أن الأسير عيسى تعرض لإصابة برصاص الاحتلال في بطنه عام 2014، أي قبل اعتقاله بثلاث سنوات، وسببت له مشاكل صحية صعبة، ما يزال يُعاني آثارها.

وأشارت إلى أنه معتقل في سجن "ريمون"، ونُقل مؤخراً إليه من معتقل "نفحة" الصحراوي في النقب.

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