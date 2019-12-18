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منها 75 مليون دولار لأجهزة أمن السلطة

بعد تجميدها العام الماضي.. الكونغرس يوافق على تحويل 150 مليون دولار للسلطة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:26 - 18 ديسمبر 2019
الكونغرس الامريكي الكونغرس الامريكي
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قالت صحيفة هآرتس صباح اليوم الاربعاء 18/12/2019 ، ان الكونغرس الأمريكي وافق على تحويل 150 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية وتجديد المساعدات للعديد من المشاريع المدنية في الضفة الغربية والقدس المحتلة التي جمدتها إدارة ترامب العام الماضي.

وبينت هآرتس ان المساعدات الي اقرها الكونغرس الامريكي ليست مشروطة بدعم أو التعاون مع خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن التي رفضتها السلطة الفلسطينية كذلك هناك بندين في الميزانية لمساعدة الفلسطينيين: 75 مليون دولار لدعم اجهزة أمن السلطة والباقي لدعم المشاريع المدنية.

 

 

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