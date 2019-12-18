بعد تجميدها العام الماضي.. الكونغرس يوافق على تحويل 150 مليون دولار للسلطة

قالت صحيفة هآرتس صباح اليوم الاربعاء 18/12/2019 ، ان الكونغرس الأمريكي وافق على تحويل 150 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية وتجديد المساعدات للعديد من المشاريع المدنية في الضفة الغربية والقدس المحتلة التي جمدتها إدارة ترامب العام الماضي.

وبينت هآرتس ان المساعدات الي اقرها الكونغرس الامريكي ليست مشروطة بدعم أو التعاون مع خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن التي رفضتها السلطة الفلسطينية كذلك هناك بندين في الميزانية لمساعدة الفلسطينيين: 75 مليون دولار لدعم اجهزة أمن السلطة والباقي لدعم المشاريع المدنية.