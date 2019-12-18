في مباراة مؤجلة ..برشلونة وريال مدريد الليلة تحت حراسة مشددة

في التاسعة مساء اليوم يحتضن ملعب "كامب نو" مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين برشلونة وريال مدريد في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الماضي قبل أن يتقرر تأجيل اللقاء إلى 18 ديسمبر بسبب المظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مدينة "برشلونة" في ذلك الوقت بسبب الأحكام التي صدرت بحق العديد من السياسيين والنشطاء المطالبين باستقلال إقليم "كتالونيا" وصنفت الشرطة الكتالونية المباراة تحت بند "عالية الخطورة" وأعلنت تأمينها بـ3000 شرطي و12 مدرعة خاصة مع وجود دعوات للتظاهر اليوم وعرقلة سير المباراة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة، متفوقاً بفارق الاهداف على ريال مدريد صاحب الوصافة، وتعتبر هذه المرة الأولى، منذ موسم 2009-2010، التي يخوض فيها عملاقي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة مباراة الكلاسيكو وهما متساويان تماما بعدد النقاط.

ويتفوق برشلونة بفارق الأهداف، حيث سجل 43 هدفًا بينما استقبل 20 هدفًا، بينما سجل الريال 33 هدفًا واستقبل 12 هدفًا، ما يعني أن فارق الأهداف يصب لصالح برشلونة، بفارق هدفين.

ومن المفارقات أيضًا تساوي هدافي الفريقين بعدد الأهداف، فالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والفرنسي كريم بنزيما، هداف ريال مدريد، سجل كل منهما 12 هدفًا حتى الآن، في صدارة ترتيب الهدافين.