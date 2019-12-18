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بالفيديو ..دار الافتاء المصرية وفي بث مباشر تقول فتواها النهائية بشأن الحجاب

  • فلسطين اليوم - مصر
  • 09:18 - 18 ديسمبر 2019
حجاب حجاب
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أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين التى ترد للصحفة، والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل من الصحيح الإجبار على الحجاب؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الشيخ عبد الله عجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"الحجاب فريضة على من بلغت وتركه حرام شرعًا"

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "على الأم تربية الأبناء بحكمة ولين لاسيما البنات، وتعوديهن على ذلك منذ الصغر حتى لا يكبرن ويصير الأمر ثقيلا على أنفسهن".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.

 

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