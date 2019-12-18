حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 18/12/2019- لم تسجل حوادث خلال 24 ساعة

شهدت حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 18/12/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات و الشوارع الرئيسية، فيما لم يسجل أي حادث سير خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وتمنت من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، مذكرةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

ودعت السائقين في حالة وقوع الحوادث بالمبادرة لتحريك السيارة لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، لافتةً إلى أنه يمكن للسائق التواصل مع العمليات المركزية.

ولم يسجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية أي حوادث سير.