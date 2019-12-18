أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الأربعاء 18/12/2019

تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي الارتفاع، اليوم الأربعاء، الموافق 18/12/2019م.

وقد ارتفعت أسعار العملات بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين، بعد أن عانى من انخفاض حاد في الأسواق المحلية.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الاسرائيلي اليوم الأربعاء 18/12/2019:

الدولار الأمريكي= 3.47 شيكل

الدينار الأردني= 4.89 شيكل

اليورو الأوروبي= 3.86 شيكل

الجنيه المصري= 0.20شيكل