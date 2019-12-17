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الكشف عن طريقة تحمي من النوبات القلبية والجلطات الدماغية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:41 - 17 ديسمبر 2019
النوبة القلبية النوبة القلبية
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أجرى علماء جامعة بليخانوف الروسية للعلوم الاقتصادية بالتعاون مع زملائهم من الصين دراسة شاملة عن رد فعل جسم الإنسان على الثوم، وظهر أن الثوم سلاح قوي ضد أمراض الأوعية الدموية.

قال علماء من جامعة بليخانوف الروسية للعلوم الاقتصادية إن "الثوم" سلاح قوي للوقاية من أمراض الأوعية الدموية.

وأضاف العلماء، أن مكافحة تصلب الشرايين هي إحدى المشكلات التي تواجه الطب الحديث، مشيرة إلى أنه السبب الرئيس في تطور غالبية أمراض الأوعية الدموية بينها "النوبات القلبية" و"الجلطات الدماغية".

ويجري في الوقت الحالي صنع أدوية طبيعية فعالة ليس لها تأثيرات جانبية، لمنع تصلب الشرايين، إلى جانب استخدام الأدوية مثل "ستاتين"، في حين تؤكد الدراسة على نتائج "الثوم" وآفاقه الواعدة في انتاج الأدوية.

ويقول البروفيسور فاسيلي كاراغودين، أن الأدوية التي أساسها الثوم، ستساعد على بقاء قطر الأوعية الدموية طبيعيا وإزالة اللويحات الموجودة فيها، مع عدم وجود أي أعراض جانبية، أي يمكن استخدامه في كل وقت.

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