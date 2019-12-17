فلسطين تدعو لعقد اجتماع طارئ في الجامعة العربية بسبب البرازيل

دعت دولة فلسطين مساء اليوم الثلاثاء، جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ للرد على افتتاح دولة البرازيل مكتبًا تجاريًا لها في مدينة القدس المحتلة.

والاجتماع الذي دعا له سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح خاص على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة العربية.

ويأتي عقد الاجتماع الطارئ بهدف بحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل.

وشدد دياب اللوح خلال تصريح له مساء الثلاثاء، على أن الاجتماع الطارئ الذي سيتم قريبًا يجب أن ينتج عنه آليات تنفيذية ضاغطة لتتراجع البرازيل عن قرارها.

وأكد اللوح أن خطوة البرازيل انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، واستهتار بقرارات جامعة الدول العربية.

وأوضح أن السلطة حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس المحتلة.

يُشار إلى أن عضو البرلمان البرازيلي إدواردو بولسينارو، نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسينارو افتتح الأحد الماضي مقرا للبعثة التجارية البرازيلية لدى إسرائيل في القدس.

وقال بولسينارو: "إن بلاده ستنقل سفارتها بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس"، معتبرًا ذلك "أمرًا طبيعيًا"،

يُشار إلى ان الولايات المتحدة الامريكية نقلت سفارتها في "إسرائيل" إلى مدينة القدس في 14 مايو/ أيار 2018، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب اعترافه بالمدينة عاصمة لإسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.