قبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. جريزمان: بنزيما أفضل المهاجمين في العالم

ينتظر عشاق الدائرة المستديرة لكرة القدم مباراة ريال مدريد وبرشلونة غدًا الأربعاء ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الاسباني.

وقبل موعد مباراة كلاسيكو العالم فقد دافع نجم برشلونة الفرنسي أنطوان جريزمان عن مواطنه نجم ريال مدريد كريم بنزيما.

وأكد جريزمان أن بنزيما يرد دائمًا على المشككن في قدراته ومهاراته على أرض الميدان.

ويرى جريزمان أن مواطنه بنزيما يثبت قدراته الفنية ومهاراته الفردية ويقظته المستمرة وأنه على قدر المسؤولية لقيادة هجوم الريال.

ومن المقرر أن يخوض جريزمان أول مباراة له في الكلاسيكو العالم ( ريال مدريد وبرشلونة ) غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة بهدف الفوز في النقاط الثلاثة وتصدر ترتيب الدوري، خاصة وأن الفريقين الكبيرين يتقاسمان المركز الأول بـ35 نقطة.

وقال جريزمان: "يجري التشكيك في بنزيما دائمًا، ثم يسجل 15 إلى 20 هدفًا سنويًا إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم".

وفيما يتعلق بانتقاله إلى برشلونة وتراجع مستواه قال: "أبي فخور للغاية برؤية نجله يلعب للبارسا أستمتع باللعب مع الفريق".