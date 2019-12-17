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تحذير.. اكتشاف ثغرة خطيرة في تطبيق "واتساب"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:49 - 17 ديسمبر 2019
واتساب واتساب
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اكتشف باحثون في شركة للتقنيات البرمجية، ثغرة خطيرة للأمان في تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "واتساب". وفق

وشخَّصت تشيك بوينت "الإسرائيلية" الثغرة، مشيرة أنها تتيح زج رابط ضار (خبيث) في محادثة دردشة جماعية، تسبب عُطلا في التطبيق لدى جميع أعضاء المجموعة.

وأشارت إلى أنه بإمكان كل عضو في مجموعة الدردشة، إرسال الرابط الخبيث للمجموعة، عبر الموقع الإلكتروني لـ "واتساب" على شبكة الإنترنت، عن طريق الثغرة الأمنية، مبينة أنه يمكن حل المشكلة بإزالة التطبيق وإعادة تنزيله مرة أخرى.

وأوضحت الشركة، أن التطبيق يتعطل بشكل تلقائي ومباشر عند إرسال الرابط إلى المجموعة، ويتم حذف جميع بيانات الدردشة، بحيث لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيق، إلا في حال تم إزالته بالكامل.

وأبلغت شركة البرمجيات "واتساب" عن ثغرة الأمان لإصلاحها  خلال الأيام القليلة القادمة.

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