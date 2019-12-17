ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لاسيما في ظل ضعف الدولار الأمريكي وبهذا الارتفاع عوض الذهب الخسائر التي تكبدها في الأيام الماضية.

ويتطلع المستثمرون في الذهب والفضة والعملات إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية الصين الشعبية.

وارتفع سعر الذهب إلى 0.2% إلى 1477.73 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1482.10 دولار، وكانت مكاسب الذهب محدودة إذ ارتفعت الأسهم، بعدما أعلن أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق تجارة مبدئي، وعلقا جزءاً من الرسوم على السلع، كان من المقرر أن تُفرض أمس الأحد.

ووفقًا لوسائل الاعلام المختصة فإن مؤشر الدولار نزل إلى 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهذا الامر جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

ومن الجدير بالذكر فإن الذهب ارتفع إلى 15% منذ بداية العام (2019) نتيجة حرب الرسوم الجمركية التي دامت لشهور، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.