فلامنجو يقتل أحلام الهلال السعودي ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

أنهى نادي فلامنجو البرازيلي أحلام نادي الهلال السعودي بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية بعدما قلب هزيمته إلى فوز مستحق بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وكانت مباراة فلامنجو والهلال السعودي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز الكبير تأهل فلامنجو للمباراة النهائية، لملاقاة الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي غدًا الأربعاء.

وسجل أهدف فلامنجو أراساكيتا (49)، هنريكي (78) وعلي آل بليهي بالخطأ في مرماه (81)، فيما سجل هدف الهلال الوحيد سالم الدوسري (19).

وشهدت المباراة عنف كبير خاصة بعدما اقتربت المباراة من النهاية حيث أشهر الأمريكي إسماعيل الفتح حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كاريلو لدخوله العنيف على لاعب فلامنجو.