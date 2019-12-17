شاهد فيديو سراب .. كيف خدعت المقاومة الاحتلال الإسرائيلي؟

كشفت قناة الميادين مساء اليوم الثلاثاء عن انجاز أمني جديد حققته كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس تحت عنوان "سراب".

وكان الإنجاز الأمني عبارة عن تمويه قادة الاحتلال الإسرائيلي بنجاح عملية زرع مواد متفجرة داخل الصواريخ (تشريك الصواريخ) مع عميل مزدوج يطلق عليه "ن".

وقد استخدم العميل أدوات متطورة جدًا في زرع المواد المتفجرة داخل الصواريخ، لم تكن موجودة في قطاع غزة.

واستمر خداع ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة عامين كاملين قبل اكتشاف الحقيقة التي أصابت ضباط الاحتلال بالصدمة والجنون.

وكان هدف العملية من جانب الاحتلال الإسرائيلي

تدمير القدرات الصاروخية للمقاومة تحديد مواقع الراجمات واستهدافها في أوقات التصعيد ارباك المنظومة الصاروخية والأمنية للمقاومة

أهداف أمن المقاومة من العملية:

احتواء مخطط العدو من خلال خطة كاملة لخداعه استدراج العدو وكشف ادواته ونواياه مفاجأة العدو في أي جولة او تصعيد بفشل مخططاته زعزعة ثقة العدو في أدواته الأمنية وقدراته الاستخبارية

ويظهر في نهاية فيديو سراب نجاح مخطط كتائب القسام في خداع الاحتلال الإسرائيلي وافشال مخططه.

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