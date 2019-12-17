اشتية يشيد بارتفاع قيمة الواردات الفلسطينية من العالم

أشاد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، بارتفاع قيمة وارداتنا المباشرة من العالم أكثر من 16%، مشيرًا إلى ذلك يعتبر دليل كبير على وعي المستهلك الفلسطيني، واهتمام رجال الاعمال بمغادرة منصة التبعية التي يفرضها الاحتلال.

جاء ذلك ، الذي نظمته المؤسسة الوطنية لتنمية الصادرات "بال تريد" اليوم الثلاثاء برام الله، بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص.

وبيّن رئيس الوزراء في كلمته خلال حفل جائزة مصدر فلسطين للعام 2018، انه يجب أن نعلم قيمة الصادرات الفلسطينية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة لأن ثقة المستهلك الدولي المتصاعدة بالمنتج الفلسطيني هي ثقة في فلسطين.

وثمن اشتية الجهد الذي يقوم به القطاع الخاص، مبينًا أنه يصبّ في عصب الاستراتيجية الفلسطينية الرامية الى تعزيز المنتوج الوطني والداعية الى تنوعه ورفع الواردات.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي صعب، مستدركًا أن الإصرار الفلسطيني هو الذي يجعل من الصعوبة فرصة وكل الذين عاشوا على هذه الأرض يعلمون معنى أن نجعل من الصعوبة فرصة، وكل انسان فلسطيني صامد على أرضه يستحق هذه الجائزة.

ولفت إلى بدأ العمل في المنطقة الصناعية في جنين والخليل، والمنطقة الصناعية الجديدة في نابلس.

وتابع: "اليوم وقعنا مع ألمانيا منحة بقيمة 76 مليون يورو، لتنفيذ مشاريع حيوية في الضفة وقطاع غزة، لا سيما تحلية مياه البحر في غزة، والاهم أن فيها دعم للقطاع الخاص الفلسطيني".