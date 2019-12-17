مراسلون بلا حدود تصدر تقريرًا عن أعداد القتلى الصحافيين حول العالم

أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرها السنوي حول أعداد الصحافيين الذين قتلوا عام 2019 في جميع انحاء العالم.

ووفق تقرير المنظمة، فقد تراجع مقدار القتلى إلى النصف تقريبا، واصفة إياه بالمستوى "المنخفض تاريخيًا" مما كان عليه في عام 2018، مشيرة إلى أن جميع القتلى سقطوا في بلدانهم

وأفادت مراسلون بلا حدود، بأن 49 صحافيًا (46 رجلا وثلاث نساء) قتلوا 2019 في العالم، في بلغ عدد القتلى عام 2018 (80 صحافيا) بينهم (36) محترفا و(10) غير محترفين و(3) متعاونين مع وسائل إعلامية.

وأوضحت أن عدد القتلى في الدول التي تشهد سلاما يرتفع من عام إلى آخر، لافتة أن المكسيك التي "سجل فيها عدد من القتلى يعادل السنة السابقة وهو عشرة صحافيين"، في حين سقط عدد أقل من الصحافيين في النزاعات في سوريا والعراق واليمن وافغانستان.

ونقل بيان عن الأمين العام للمنظمة كريستوف دولورا قوله انه "بالنسبة للصحافيين، الحدود بين دول السلام ودول الحرب تزول".

وتشترك دولتي المكسيك وسوريا المرتبة الأولى لأكثر الدول التي تسجل أكبر عدد من القتلى بين الصحافيين حول العالم.

واعتقل 389 صحافيا في العالم بسبب عملهم في المجال الصحفي عام 2019، بزيادة 12 % عن عام 2018، في حيت تبلغ نسبة النساء بينهم 8%.

وأضافت أنها سجلت "تضاعفا في هذا النوع من الاعتقالات خلال السنة بسبب التظاهرات وحركات الاحتجاج في كل مكان في العالم تقريبا وخصوصا في الجزائر وهونغ كونغ حيث تزايدت الاعتداءات على الصحافيين، مثلما حدث في تشيلي وبوليفيا".

وعبرت المنظمة عن أسفها لأن "ثلث الصحافيين المسجونين في العالم يقبعون في الصين، التي كثّفت اضطهادها لأقلية الأويغور" المسلمة بمعظمها.